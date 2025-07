Sicignano degli Alburni, cane ferito con colpi da balestra: raccolta fondi per salvarlo

“Una mano vigliacca, ieri pomeriggio in contrada Zuppino di Sicignano degli Alburni, ha colpito un cane di razza maremmano usato come bersaglio per un macabro tiro a segno con un’arma, una balestra” è la denuncia amara e lapidaria di una cittadina che ha raccontato del ritrovamento del povero animale, rinvenuto sofferente e agonizzante dagli abitanti del posto.

La denuncia

Qualcuno ha colpito, con un gesto assurdo e insensato, il cane per poi lasciarlo ferito nelle campagne. “Questi episodi stanno diventando sempre più comuni ed è preoccupante pensare che tra i nostri concittadini si nasconda qualcuno di tale perversione e cattiveria” ha continuato la cittadina e volontaria indignata. E indignazione è stata espressa da tante persone. Intanto il cane sta ricevendo le opportune cure veterinarie a carico, per ora, di alcune volontarie che hanno annunciato che presto partirà una raccolta fondi per permettere a tutti di partecipare alle spese veterinarie. L’accaduto sarà denunciato alle locali autorità affinché si possa trovare il responsabile di tale gesto.