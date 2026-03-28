Serre: conferita la cittadinanza onoraria post mortem all’eroe Giuseppe Zito

Quella di ieri è stata una giornata destinata a rimanere nella storia del comune di Serre: è stata conferita la Cittadinanza Onoraria Post Mortem a Giuseppe Zito, eroe di origini serresi, emigrato in America, contribuì a salvare la vita di tante donne operaie dall’incendio della fabbrica di camicette Triangle Shirtwaist di New York.

Cenni storici

La tragedia che divenne il simbolo dell’8 marzo. Era il 25 marzo del 1911, una data destinata a rimanere incisa nel sangue della storia del lavoro -come ha detto il Sindaco di Serre, Antonio Opramolla, durante il suo discorso di conferimento- quando divampò l’incendio della fabbrica. Zito, emigrato giovanissimo da Serre, operaio che stava lavorando vicino all’ascensore della fabbrica insieme ad un altro italiano, di origini siciliane, Gaspare Mortillaro, udendo le urla delle donne, vedendo il fumo e sentendo l’odore di bruciato, insieme al suo amico, non esitò un secondo a salire ai piani alti della fabbrica e a cercare di portare in salvo quante più operaie possibili facendo da spola con l’ascensore e rischiando egli stesso la vita. Scene tragiche si presentarono ai suoi occhi. Almeno seicento le operaie che lavoravano in quella fabbrica in condizioni precarie e poco sicure.

Il legame con il comune di Serre

La figura di Zito rappresenta un motivo di vero orgoglio per la comunità serrese che gli ha dedicato, negli anni passati, anche un monumento nella strada in cui ha trascorso alcuni anni della sua infanzia e su cui, ogni otto marzo, vengono deposti dei fiori. Il Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria si è tenuto presso la straordinaria cornice del Palazzo Ducale, alla presenza di autorità civili, militari e religiose e degli studenti e dei rappresentanti delle Scuole, oltre al Sindaco Opramolla e all’amministrazione comunale che ha annunciato la volontà e l’impegno di avviare tanti progetti dedicati alla memoria e volti a celebrare e onorare la figura di Zito già celebrata e nota in America.

Gli interventi

Presenti anche i familiari e i discendenti di Zito, alla sua memoria sono stati dedicati diversi omaggi: il suo ritratto, realizzato dall’artista Lucia Di Salvatore e un documentario che ne ripercorre la storia realizzato dal Maestro di Musica, fotografo e videomaker Michele Palomba. Il comune di Serre è in contatto anche con l’attore e ricercatore Massimiliano Vintaloro che ha contribuito a far conoscere la storia di Zito anche in Italia, ricostruendone la biografia e promuovendola attraverso eventi culturali e spettacoli teatrali.