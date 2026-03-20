Serre: cittadinanza onoraria post mortem a Giuseppe Zito, salvò delle operaie dall’incendio della fabbrica di New York

L’Amministrazione Comunale di Serre, guidata dal Sindaco, Antonio Opramolla, lo aveva annunciato già in occasione dell’8 marzo ed ora c’è la data definitiva: venerdì, 27 marzo, alle ore 10:00, sarà conferita la cittadinanza onoraria post-mortem a Giuseppe Zito, eroe di origini serresi, emigrato in America e che, nel tragico incendio della fabbrica Triangle di New York, il 25 marzo 1911, non esitò a sfidare le fiamme per trarre in salvo decine di operaie.

Un modo per onorare la memoria

“Un modo per suggellare il legame indissolubile tra Serre e il suo illustre figlio. Un atto formale e di grande significato per onorare un uomo che ha dato prova di un’umanità straordinaria, diventando simbolo universale di solidarietà” hanno fatto sapere, nei giorni scorsi dalla Casa Comunale.

Il Consiglio Comunale per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Zito si terrà presso la suggestiva cornice del Palazzo Ducale.

Alla memoria di Giuseppe Zito, il Comune di Serre, ha già dedicato, in passato, un monumento su cui vengono portati fiori e omaggi soprattutto in occasione dell’8 Marzo, la Giornata Internazionale della Donna