Serie D: scossa in casa Gelbison, risoluzione contrattuale con Mister Carcione

La Gelbison ha comunicato tramite le proprie pagine social, la risoluzione contrattuale con il tecnico Imperio Carcione.
La comunicazione
La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dopo l’ultimo ko casalingo dei Cilentani contro la Vibonese. La società ha comunicato, attraverso un comunicato stampa ufficiale, di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della prima squadra Mister Imperio Carcione.
Lasciano la società anche altri due membri dello staff
Contestualmente, lasciano la società anche i membri dello staff tecnico: il preparatore atletico Simone Paris e il match analyst Giuseppe Spica. La società ringrazia tutti per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo trascorso con i rossoblù, augurando le migliori soddisfazioni professionali per il futuro.
La conduzione tecnica della prima squadra viene affidata, in via temporanea, all’allenatore in seconda Agostino Spicuzza.