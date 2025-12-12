Serie D: la Gelbison si prepara ad ospitare l’Enna Calcio

La Gelbison reduce dall’importante vittoria ad Acireale, arrivata grazie alla rete di Ferreira, si prepara ad affrontare l’Enna Calcio in mura amiche per conquistare punti che sarebbero fondamentali per la classifica. La gara, valevole per la 16° giornata del girone I del campionato di Serie D, è in programma domenica 14 dicembre alle ore 14.30 allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento.

La gara

Mister Agovino potrebbe riconfermare l’undici visto nella gara contro l’Acireale, con Corriere tra i pali, Semeraro, il neo acquisto Facundo Urquiza, Del Miglio e Viscomi in difesa, Gonzalez, il capitano Kosovan e Diabate in mezzo al campo, e Liurni, Russo e Ferreira in attacco. Sul fronte uscite, il Club ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore Paula Salva Joao Afonso all’F.C. Pompei.

Dall’altro lato i siciliani sono attualmente in piena zona play out, al 14° posto in classifica con 15 punti, due misure sotto la Gelbison. Nelle ultime tre hanno ottenuto solo un punto, due sconfitte contro Reggina e la Nissa nell’ultimo turno e un pareggio contro il Sambiase; tra i suoi giocatori più importanti in attacco a cui la difesa rossoblù dovrà prestare attenzione ci sono sicuramente Franck Tchaouna con 5 reti realizzate finora e Luka Dadic con 4.