Serie D: La Gelbison rescinde il contratto con Francesco Mele

Prime decisioni in casa Gelbison dopo l’arrivo del nuovo tecnico Massimo Agovino. La società vallese ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il centrocampista Francesco Mele, giunto a Vallo della Lucania la scorsa estate sotto la gestione dell’ex allenatore Carcione.

Novità dopo il cambio in panchina

La separazione segna un primo passo nel processo di rinnovamento voluto da Agovino, intenzionato a ridisegnare la rosa in base alle proprie esigenze tattiche. Mele lascia quindi la Gelbison dopo pochi mesi, durante i quali ha fornito il suo contributo nelle prime gare stagionali.

La società ha ringraziato il calciatore per la professionalità mostrata e gli ha augurato le migliori fortune per il prosieguo della carriera.