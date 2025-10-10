Serie D: Gelbison, trasferta a Ragusa, servono i tre punti

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Nocerina, la Gelbison torna a concentrarsi sul campionato e si prepara a una nuova trasferta siciliana. Domenica i cilentani faranno visita al Ragusa con l’obiettivo di tornare alla vittoria e rilanciare la propria corsa in classifica.

Mister Imperio Carcione

Mister Imperio Carcione confermerà con ogni probabilità il collaudato 3-4-2-1: tra i pali ci sarà Sakho, con Donida, Viscomi e Zugaro a formare il trio difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Pellino e Gonzales, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Teijo–Mele. Sulla trequarti, Russo e Liurni supporteranno l’unica punta Ferreira. Resta aperto il ballottaggio proprio in attacco tra Ferreira e Piccioni, così come sulla fascia destra, dove Pellino parte favorito su Papaseiro.

La sfida

Il Ragusa, dal canto suo, arriva alla sfida ancora a caccia del primo successo stagionale. La formazione guidata da mister Lucenti ha finora segnato appena due reti, risultando il peggior attacco del girone. Per i siciliani sarà fondamentale una prova di carattere se vorranno fermare la Gelbison.

Una gara che rappresenta un’occasione importante per i rossoblù, chiamati a reagire dopo il ko in Coppa e a conquistare tre punti che potrebbero rilanciare morale e classifica.