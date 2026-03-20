Serie D: Gelbison, al “Giordano” arriva la nuova Igea Virtus

Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Savoia, la Gelbison è pronta a scendere nuovamente in campo in una gara che può essere decisiva per avvicinare i play off. Domenica 22 marzo, allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento arriva la Nuova Igea Virtus, squadra che si è ritrovata nel giro di una settimana scivolata dal secondo al quinto posto in classifica per via di una penalizzazione di cinque punti in merito al “caso De Falco”.

Il match

La partita, con inizio alle ore 14.30, è valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Nell’ultimo turno i siciliani non hanno giocato a causa del rinvio della partita casalinga contro la Reggina per via del maltempo, gara posticipata al 25 marzo. La formazione giallorossa viene comunque da un buon periodo, nelle 5 gare precedenti ha totalizzato 9 punti con tre pareggi con Enna, Sambiase e Nissa e due vittorie con Città di Gela e Paternò.

Seconda difesa del torneo per i siciliani che finora hanno subito solo 21 reti, 41 invece i gol realizzati, tra i suoi finalizzatori più importanti c’è sicuramente Samake Boubacar con all’attivo 17 reti stagionali. Dall’altra parte i rossoblù arrivano al match di domenica con la consapevolezza di essere un gruppo unito e in forma, 11 i punti conquistati nelle ultime 5. Sesto posto consolidato e obiettivo play off nel mirino.