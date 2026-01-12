Serie C, Salernitana: questa sera la sfida al Cosenza, le ultime di formazione

Questa sera la Salernitana sarà impegnata allo stadio “Arechi” alle ore 20.30, nel posticipo della seconda giornata di Serie C, girone C, contro il Cosenza; servirà vincere per rimanere attaccati alla vetta

La probabile formazione

Non saranno del match Golemic e Arena per squalifica; sono rientrati, invece, Anastasio e Liguori, che – come detto dal tecnico ieri – in questa settimana si sono reinseriti a piccoli passi dopo i rispettivi problemi fisici.

Mister Raffaele sembra intenzionato a riproporre la difesa a tre ma deve fare a meno di Cabianca, Golemic e Arena e quindi dovrebbe arretrare Capomaggio sulla linea di difesa davanti a Donnarumma. Ai suoi lati Matino e Berra. A destra c’è Longobardi, che in settimana ha avuto l’influenza mentre a sinistra Villa. A centrocampo chance per De Boer, con Tascone e la riconferma di Carriero. In attacco la coppia formata da Ferrari e Achik.

Le parole di Raffaele

“Ci aspetta una partita difficile e allo stesso tempo molto stimolante. Il Cosenza viene da una sconfitta interna ma fuori casa ha perso soltanto una volta, quindi verrà a Salerno con grande voglia lottare. Noi dovremo mettercene molta di più rispetto all’avversario. Giochiamo in casa, vogliamo reagire all’incidente di percorso e fare risultato pieno per mandare un messaggio chiaro alla società, ai tifosi ed anche a noi stessi: non siamo affatto quelli di Siracusa”, ha detto l’allenatore granata Giuseppe Raffaele alla vigilia della partita.

“Farà freddo ma, al di là dei numeri e dei moduli, la squadra sa che servirà il cuore caldo per portare a casa la vittoria. Al momento non bisogna badare alla classifica o a risultati delle altre, pensiamo solo questa partita e a fare il massimo per ottenere il successo”.

Le ultime dal mercato

La Salernitana, con il DS Faggiano, si sta muovendo anche sul mercato in entrata. Uno degli ultimi nomi accostati ai granata è quello di Luigi Cuppone dell’Audace Cerignola, sul quale si è inserita anche la Virtus Entella; l’attaccante dovrà scegliere se tornare in Serie B o accettare l’offerta del club campano.

Un altro nome caldo è quello di Cosimo Chiricò del Casarano. Il club è disposto a preparare un’offerta importante per convincere il Casarano a ceder.