Serie C: la Salernitana impegnata nel posticipo contro il Cosenza

La Salernitana si prepara alla prima gara dell’anno in mura amiche in programma lunedì 12 gennaio alle 20:30 contro il Cosenza. La squadra deve riscattare subito la sconfitta arrivata sul campo del Siracusa, fondamentale sarà ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico per restare attaccati alla vetta.

Casa Salernitana

Mister Raffaele starebbe pensando di proporre il 3-5-2. Con Golemic e Arena squalificati il terzetto difensivo sarà composto da Berra, Matino e Anastasio, quest’ultimo pienamente recuperato dopo l’infortunio. In mezzo al campo ci sarà Carriero insieme a Capomaggio e Tascone, Villa e Longobardi sugli esterni. In avanti, accanto a Ferrari, uno tra Achik e Ferraris. Non è però da escludere una soluzione più offensiva: un 3-4-1-2 o addirittura un 3-4-3, molto dipenderà dalle condizioni di Liguori, tornato da poco a lavorare a pieno regime. Restano indisponibili Inglese e Cabianca.

Il DS Faggiano è al lavoro, invece, per rinforzare la rosa per questa seconda e decisiva parte di stagione; i granata sono vicini alla chiusura della trattativa per Cuppone, attaccante dell’Audace Cerignola. Altro nome accostato alla Salernitana in queste ultime ore è quello del fantasista classe 1991 Cosimo Chiricò del Casarano. L’ex Cavese e Catania ha collezionato in questa prima parte di stagione in Serie C 20 presenze impreziosite da 11 gol e 7 assist, forte il pressing dei granata.

L’avversaria

Il Cosenza si trova attualmente al quinto posto in classifica, con 36 punti guadagnati finora, due punti proprio sotto la Salernitana. Nelle ultime tre i calabresi hanno ottenuto quattro punti, una vittoria contro la Cavese, un pareggio contro il Trapani e una sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Monopoli.

Non sarà del match il centrocampista Christian Langella per squalifica. Un’assenza che pesa, considerando il ruolo centrale che Langella ha avuto finora nello scacchiere tattico del Cosenza. A Salerno ci sarà, invece, il nuovo acquisto Racine Ba, arrivato dal Siracusa.