La Salernitana accelera sul mercato e punta al riscatto contro il Cosenza

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo e la Salernitana si muove con decisione per puntellare la rosa e invertire la rotta dopo il recente stop esterno. La dirigenza granata ha ufficializzato alcuni innesti: Filippo Berra è un nuovo giocatore della Salernitana e con lui Arena e Carriero. Calciatori che portano esperienza e solidità in una squadra che ha mostrato qualche lacuna di troppo nelle ultime uscite. Ma i tifosi chiedono di più e si sono fatti sentire anche con uno striscione all’esterno dello stadio Arechi.

Il lavoro del direttore sportivo Faggiano, comunque, non si ferma qui. L’obiettivo dichiarato è quello di alzare il tasso tecnico del centrocampo e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Teoman Gunduz. Il giovane talento della Triestina, classe 2004, è considerato il profilo ideale per dinamismo e visione di gioco. La trattativa sembra bene avviata, favorita dalle difficoltà in classifica del club giuliano, e l’affondo decisivo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. In mediana si tratta Lorenzo Meazza, 24enne del Pescara, mentre piace Coli Sako, in forza al Bari via Napoli.

In avanti sembra solo una suggestione il ritorno di Massimo Coda, mentre è difficile anche la trattativa per Lescano, in uscita dall’Avellino.

Verso la sfida col Cosenza: le scelte di formazione

Sul campo, l’attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida casalinga contro il Cosenza, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20:30. Dopo la sconfitta per 3-1 subita a Siracusa, la squadra ha assoluto bisogno di ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico per rilanciare le ambizioni in classifica.

Il tecnico sta valutando diverse soluzioni tattiche per sopperire alle assenze. Restano infatti sotto osservazione le condizioni di Armando Anastasio, Roberto Inglese e Michael Liguori, che hanno svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni. In attacco, Franco Ferrari sembra destinato a guidare il reparto, supportato dalla fantasia di Ferraris. In difesa, il neo-acquisto Berra scalpita per una maglia da titolare, pronto a fare coppia con l’esperto Golemic per blindare l’area di rigore granata.

La partita contro i lupi calabresi rappresenta uno spartiacque fondamentale: vincere significherebbe dare un segnale forte al campionato e accogliere nel migliore dei modi i nuovi innesti che il mercato di gennaio sta portando in dote alla piazza salernitana.