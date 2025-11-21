Serie C, Salernitana: all’Arechi arriva il Potenza 

Dopo la vittoria in terra pugliese contro l’Altamura valsa il primo posto in classifica, la Salernitana affronterà il Potenza con l’obiettivo di consolidare la vetta. La gara, valevole per la 15° giornata del campionato di Serie C, girone C è in programma domenica 23 novembre allo stadio “Arechi” alle ore 17.30.

Casa Salernitana

Dubbi di formazione per Mister Raffaele orientato a confermare il 3-5-2. In difesa Anastasio sarebbe pronto ad affiancare Golemic e Matino. Se Anastasio dovesse avanzare di nuovo il suo raggio d’azione, dietro si libererebbe una casella per Coppolaro, che giocherebbe alla destra di Golemic, con Matino spostato sul lato mancino.

Per la gara contro i potentini a centrocampo ci sarà Mattia Tascone che giocherà la sua decima gara di fila da titolare e lo farà con accanto Galo Capomaggio. Se Raffaele dovesse confermare lo schieramento, ci sarebbe anche Kees De Boer in lizza per una maglia. Lo farebbe alla destra di Capomaggio, in caso di mediana a tre, giocandosi una maglia con Di Vico. Domenica ci sarà Inglese al centro dell’attacco in cerca del gol. Con la possibile conferma del 3-5-2 e di Liguori sulla fascia destra, come domenica scorsa, è ballottaggio tra Andrea Ferraris e Franco Ferrari per il ruolo di seconda punta.

L’avversaria

Il Potenza, attualmente al nono posto in classifica, in piena zona play off, arriva dalla vittoria interna contro il Trapani per 2 a 1. Nelle ultime tre i lucani hanno collezionato ben 6 punti con una sconfitta contro la Cavese e due vittorie con Foggia e Trapani. Ad andare più in rete finora D’auria (4), Felippe Martello (3) e Pietrungaro (2).

La formazione di Mister De Giorgio dovrà fare i conti con diverse assenze. Sicuramente in difesa non ci sarà Bachini che sarà costretto a saltare la gara per squalifica. Al suo posto si potrebbe rivedere Riggio al centro della difesa con il rientro dal primo minuto di uno tra Novella o Adjapong. A centrocampo non ci saranno Castorani ed Erradi mentre Ghisolfi ha svolto lavoro parziale in gruppo con supplemento di differenziato dopo l’affaticamento contro il Trapani. Ad oggi è molto probabile che il centrocampo contro la Salernitana possa essere composto da Felippe, Siatounis e De Marco che contro i siciliani ha messo a segno il primo gol con la maglia del Potenza.

I potentini dovranno fare a meno di gran parte dei propri sostenitori per la sfida all’Archi, il Prefetto di Salerno ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti nella Provincia di Potenza. A dirigere il match sarà Enrico Gemelli della sezione di Messina.