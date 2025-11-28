Serie C, la Salernitana verso il derby contro il Benevento 

Dopo il pareggio interno contro il Potenza, la Salernitana è attesa nel derby campano contro il Benevento, in programma lunedì 1° dicembre alle 20.30, posticipo che chiuderà la 16° giornata del campionato di Serie C, girone C. Attesi più di 7000 spettatori allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, con circa 1399 tifosi granata.

Casa Salernitana

Le due squadre sono appaiate alla seconda e terza posizione, con la Salernitana due misure sopra i giallorossi. I granata dovranno essere più precisi sotto porta e sfruttare meglio le occasione create per continuare a rimanere nelle prime posizioni.

Dubbi di formazione per mister Raffaele che dovrà fare i conti con infortuni e squalifiche. La difesa sarebbe a tre con il perno centrale Golemic e Anastasio a sinistra. A destra c’è il dubbio tra Coppolaro e Matino ( che sta facendo di tutto per essere tra i titolari). Con il centrocampo a cinque, senza Tascone assente per squalifica, insieme a Capomaggio e De Boer potrebbe esserci il giovane Di Vico con due esterni, ovvero Villa a sinistra (si va verso il suo recupero) e a destra uno tra Ubani, Quirini o Achik. Con questo assetto a centrocampo, in avanti bisogna capire chi giocherebbe al fianco di Inglese. I candidati sono Ferrari, oppure Liguori o Ferraris.

Nell’altra ipotesi tattica, nel centrocampo a quattro ci sarebbero sempre De Boer e Capomaggio, con Villa a sinistra e il dubbio a destra tra Ubani, Quirini e Achik. Davanti potrebbe esserci Ferraris trequartista, alle spalle di Inglese e Ferrari, oppure Inglese attaccante centrale con Ferraris e Liguori esterni offensivi.

L’avversaria

Nelle ultime tre uscite le streghette hanno collezionato ben 6 punti con due vittorie contro Foggia e Monopoli e una sconfitta arrivata nell’ultimo turno a Cosenza. Gli uomini di Floro Flores sono attualmente terzi con 29 punti in classifica.

In casa giallorossa non riuscirà a recuperare in tempo utile per il big match contro i granata l’attaccante Francesco Salvemini che continua a rimanere fermo ai box. Andranno valutate anche le condizioni di altri due giocatori out per infortunio a Cosenza, come Russo e Sena. In attacco insieme a Manconi, fermo a 4 reti stagionali, ancora una volta saranno Mignani e Tumminello a contendersi una maglia da titolare. La gara sarà diretta da Madonia di Palermo.