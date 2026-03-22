Serie C: la Salernitana ospita domani il Team Altamura, le ultime dal campo

Dopo la vittoria a Crotone, firmata Ismail Achik, la Salernitana sarà impegnata domani sera, nel posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie C, girone C, contro il Team Altamura; la gara è in programma alle ore 20.30, allo stadio “Arechi” di Salerno.

Le ultime dal campo

Cosmi sta riflettendo su quale modulo utilizzare in partenza contro l’Altamura: i dubbi principali sono su difesa e centrocampo. Non ci sarà Carriero per squalifica, in dubbio Berra e Villa. In avanti Lescano è sicuro di un posto, con lui ci sarebbe certamente Achik in caso di attacco a due (3-5-2); in caso di 4-3-1-2, il marocchino agirebbe dietro a Lescano e probabilmente Molina, come a Crotone nel primo tempo.

In caso di 3-5-2, la linea difensiva potrebbe essere composta da Cabianca, Berra e da un ritrovato Matino. Per la gara di lunedì rientreranno anche Golemic e Anastasio, che saranno valide alternative. Sulle corsie esterne, il modulo richiede la doppia fase di Longobardi a destra e di Villa sulla fascia sinistra. Tuttavia, qualora si volesse mantenere l’assetto della difesa a quattro: Cabianca agirebbe da terzino destro con la coppia centrale formata da Berra e Matino, mentre a quel punto sulla sinistra potrebbe essere Anastasio. A centrocampo Capomaggio potrebbe affiancare Gyabuaa e De Boer, ma pure Tascone, rivisto finalmente su discreti livelli nel secondo tempo allo Scida, potrebbe giocarsi la sua chance.

L’avversario

Il Team Altamura è attualmente all’11esimo posto in classifica a quota 40 punti, nell’ultimo posto utile per disputare i play off. Nelle ultime cinque gare i pugliesi hanno raccolto solo 4 punti e arrivano all’Arechi con la voglia di fare risultato, in queste partite 3 sconfitte con Benevento, Cosenza e Catania, un pareggio con l’AZ Picerno e una vittoria con il Foggia.

Solo 28 i gol realizzati finora dalla formazione di Devis Mangia, meglio la fase difensiva è infatti la tra le migliori 10 difese del torneo con 39 reti subite. Tra i suoi uomini più pericolosi c’è sicuramente Alessio Curcio con all’attivo 7 reti.