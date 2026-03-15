La Salernitana supera di misura il Crotone: Achik regala il terzo posto

La Salernitana soffre terribilmente allo stadio “Ezio Scida”, contro un Crotone arrembante, soprattutto nella prima frazione. A cambiare la storia della gara è un lampo di Achik all’inizio della ripresa. Lo svantaggio, infatti, attenua l’entusiasmo dei Pitagorici, che calano nel finale. Vittoria importantissima per gli uomini di Cosmi, che scavalcano il Cosenza sconfitto sul campo del Casarano.

Formazione

Scelte obbligate in difesa per Cosmi, che opta per il 4-3-2-1 e piazza davanti a Donnarumma il quartetto composto da Villa, Matino, Berra e Cabianca; in mediana torna titolare Carriero, affiancato da Gybuaa e De Boer; in avanti Molina e Achik a innescare Lescano.

Primo tempo

Arrembante il Crotone in avvio, baricentro alto e grande pressione sulla Salernitana, che fatica in impostazione. La prima occasione per i pitagorici arriva al minuto dieci con Piovanello, che calamita un lungo lancio e conclude di poco sopra la traversa. Passano quattro minuti ed è Zunno a tentare fortuna dalla distanza. C’è Donnarumma sulla conclusione forte, ma centrale.

Poco prima della mezz’ora, è sempre Piovanello a dare grattacapi alla difesa granata con un taglio in profondità. Disinnesca Donnarumma con un’uscita provvidenziale fuori dall’area. La Salernitana cerca di reagire con un affondo di Achik sulla destra.

L’esterno viene però contrato dalla difesa di casa, anche con l’aiuto del portiere Merelli. Nel finale, altra chance per il Crotone, reattivo ancora una volta Donnarumma. La Salernitana soffre, ma tiene lo 0 a 0.

La ripresa

Non può essere contento Cosmi per quanto visto nella prima frazione. Subito cambi: entrano Tascone e Longobardi, fuori Molina e De Boer. Si passa al 3-5-2. Tre giri di lancette e la Salernitana va in vantaggio con Achik. Il trequartista di Casablanca accelera e fulmina Merelli, incrociando il destro.Reagisce il Crotone con i tentativi di Meli e del neoentrato Emerge. Solo spavento per Donnarumma, che tiene su il fortino.

Ritmi sempre alti nella fase centrale, ma la tanta intensità fa sì che il gioco diventi spezzettato. Ne giova la formazione ospite, che fatica meno nella gestione. Al tramonto del match, il Crotone ha un’ultima opportunità di testa con Musso, che non inquadra lo specchio: la Salernitana espugna lo stadio “Ezio Scida” di Crotone. È la seconda vittoria di fila.