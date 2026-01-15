Salernitana: in arrivo due attaccanti, si lavora per rinforzare anche centrocampo e difesa

Si accende il mercato della Salernitana, colpo a sorpresa del DS Faggiano che nelle ultime ore ha accellerato per regalare a mister Raffaele il nuovo attaccante.

Le ultime trattative

Il Club granata ha chiuso per l’arrivo a titolo definitivo di Juan Ignacio Molina di proprietà della Vis Pesaro, il giocatore ha indossato la maglia del Siracusa in questa prima parte di stagione. Molina, classe 1997, ha collezionato 2 gol e 2 assist in 13 presenze, è arrivata da poco l’ufficialità. Si avvicina anche l’attaccante Luigi Canotto, in uscita dal Trapani, con un passato anche nell’Agropoli. Sul tavolo un contratto di due anni con opzione in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Non solo l’attacco ma si lavora a rinforzare anche il centrocampo e la difesa; i granata sono interessati al centrocampista Emmanuel Gyabuaa, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito all’Avellino. Il classe 2001 ha totalizzato 5 presenze nella prima parte di stagione in Serie B, sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Il DS granata ha messo nel mirino anche un difensore, si tratta di Riccardo Cargnelutti: 23 presenze nella prima parte di stagione per il calciatore classe 1999 del Crotone.