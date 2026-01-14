Screening gratuito della tiroide a Pertosa e Caggiano il 17 gennaio

Un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria si terrà a Pertosa sabato 17 gennaio 2026, con uno screening gratuito della tiroide rivolto ai cittadini maggiorenni residenti o domiciliati nei comuni di Pertosa e Caggiano non affetti da patologie tiroidee.

Il progetto

Il progetto rientra nell’ambito di “Oltre le Barriere”, realizzato con il sostegno della Fondazione Con il Sud, e prevede l’esecuzione di esami del sangue per il controllo dei valori TSH, FT3 e FT4, oltre all’ecografia tiroidea, esami semplici ma fondamentali per individuare eventuali alterazioni della ghiandola.

A Caggiano l’appuntamento è fissato a partire dalle 8:30, presso l’area scolastica di via dell’Osservatorio, mentre a Pertosa le visite inizieranno dalle 11:30, nella sede del Comune in via Santa Maria.

Come partecipare

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. A Caggiano ci si potrà registrare telefonando ai numeri 0975 393001 o 389 7812258. A Pertosa, invece, le prenotazioni saranno aperte il 15 gennaio, dalle 9 alle 13, contattando Antonio Cafaro al 329 8160904 o Agnese Lupo al 339 3603976.

Il giorno dello screening sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria, il codice fiscale e un indirizzo e-mail personale o del medico curante.

Non è richiesto il digiuno per le analisi, mentre è consigliato un abbigliamento comodo per facilitare l’ecografia al collo.

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale L’Opera di un Altro, in collaborazione con i Comuni interessati, l’ASL Salerno, il Consorzio Sociale, ANPAS e il Centro Analisi Chimico Cliniche Biochimica di Padula.