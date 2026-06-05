Attualità

Un’opportunità di riscatto nel Cilento: a Felitto parte il corso di formazione agroalimentare Kairos

Il Comune di Felitto promuove l'inclusione lavorativa nel Cilento con il corso gratuito per addetto al confezionamento alimentare. Candidature entro il 3 luglio 2026

Redazione Infocilento

Il Comune di Felitto, in qualità di soggetto capofila del progetto KAIROS, ha indetto l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al corso di formazione professionale denominato: “Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari”.

I requisiti di accesso e i destinatari dell’iniziativa

Possono partecipare alla selezione i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio regionale, in particolare i beneficiari e/o fuoriusciti dal circuito SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e i cittadini stranieri extracomunitari in condizioni di vulnerabilità economica o occupazionale, regolarmente residenti o domiciliati nel Comune di Felitto o nelle aree limitrofe. Per partecipare al bando è necessario essere maggiorenni, avere un permesso di soggiorno valido o documentazione equivalente che attesti la regolare presenza sul territorio italiano e l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività previste.

Competenze agroalimentari e indennità di frequenza per i partecipanti

Il corso è condotto dalla Cooperativa sociale PROJENIA ed è finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e relazionali nel settore agroalimentare (o Food & Beverage), con l’obiettivo di favorire l’occupabilità e l’inclusione socio-lavorativa dei destinatari sul territorio del Cilento interno. Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 8,15 per ogni ora di effettiva e documentata presenza alle attività formative. Il pagamento avverrà a seguito della verifica dei registri di presenza e, al termine del percorso, sarà rilasciata una qualifica professionale.

I promotori e i finanziamenti del progetto Kairos

Il progetto KAIROS è finanziato dalla Regione Campania, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi” (PR Campania FSE+ 2021-2027, Priorità 3 – Azione 3.h.5) e ha come partner la Cooperativa sociale PROJENIA e la Società Cooperativa Iris.

Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato all’avviso (Allegato A), deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03.07.2026 con le seguenti modalità:

 Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Felitto – Piazza Mercato, 1, 84055 Felitto (SA), nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00

 Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it

 Invio tramite e-mail ordinaria all’indirizzo istituzionale del Comune

Il bando completo è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Felitto, sul sito della cooperativa Iris e sul portale di PROJENIA all’interno delle rispettive sezioni novità.

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