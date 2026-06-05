Futani, arriva il Nucleo cinofilo antiveleno: un evento per tutelare animali e ambiente

Si terrà domani 6 giugno, dalle ore 16:00 alle 18:00, in piazza Granci a Futani, un importante evento cinofilo dimostrativo e informativo sulla ricerca dei bocconi avvelenati. L’iniziativa ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni a sviluppare una catena di solidarietà e cura, tutelando gli animali e l’ambiente.

Le dimostrazioni pratiche degli esperti

Per l’occasione saranno presenti i conduttori del Nucleo cinofilo antiveleno di Vallo della Lucania che, attraverso le loro conoscenze, mostreranno come prevenire situazioni di criticità attraverso tecniche e modalità d’intervento. Presente, inoltre, anche il medico veterinario Angela Cardone, che ha curato il laboratorio “Amici a 4 Zampe” del Progetto Edusport Futani 2026.

Il valore della cinofilia operativa sul territorio

“È motivo di grande orgoglio e onore per il Comune di Futani ospitare professionisti di così alto livello, che con il loro impegno, la loro competenza e la loro dedizione rappresentano un importante punto di riferimento nel settore della cinofilia operativa nazionale”, dichiarano gli organizzatori.