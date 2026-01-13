Scoperto a cedere cocaina, arrestato straniero a Battipaglia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di Jalal Mossaid per “spaccio di sostanze stupefacenti”. Lo stesso, sarebbe stato sorpreso nell’atto di cedere sostanza stupefacente del tipo cocaina a un’altra persona.

Droga e denaro dopo la perquisizione

A seguito della perquisizione, nella disponibilità dell’indagato sono stati rinvenuti 780 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita.

Lo scorso 9 gennaio anche la Polizia di Stato aveva proceduto all’arresto di uno straniero per droga; anche lui trovato in possesso di cocaina.