Spaccio di droga, arrestato straniero a Battipaglia

In data 9 gennaio gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di Nachane Bachir, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Le accuse
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato veniva fermato all’ingresso della sua abitazione, in zona Lido Lago, insieme a una donna, di nazionalità brasiliana, che veniva riscontrata in possesso di un involucro contenente 1,60 grammi di cocaina.
Nell’alloggio dell’indagato, a seguito della perquisizione, lo stesso veniva individuato in possesso di circa 13 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento.