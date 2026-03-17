Scontro tra due auto a Sassano: vettura si ribalta e finisce sulla sponda di un torrente

Incidente questa mattina a Sassano lungo via Fondoni, dove per cause ancora in fase di accertamento un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 156 si sono scontrate. A seguito dell’impatto, l’Audi si è ribaltata finendo la sua corsa nei pressi delle sponde del torrente Zia Francesca.

I soccorsi

La situazione ha destato particolare preoccupazione perché il veicolo capovolto si è fermato a pochi metri dall’acqua, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Nonostante la violenza dell’impatto, i conducenti delle due auto sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.