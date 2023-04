Scontro tra due auto a Salerno. Cinque persone ferite: 4 sono di Capaccio Paestum

Ancora un incidente stradale a Salerno. Questa volta il bilancio è di cinque persone ferite: 4 di Capaccio Paestum ed un uomo di Salerno. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri.

Incidente a Salerno, la dinamica

Le auto su cui viaggiavano i cinque, due Fiat Punto, si sono scontrate. I conducenti hanno probabilmente perso il controllo delle vetture anche a causa dell’asfalto reso viscido dalle piogge di ieri.

I soccorsi e la ricostruzione del sinistro

Fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte non sono state gravi. I feriti, per gli accertamenti del caso, sono stati trasportati all’ospedale di Salerno dai sanitari del 118 giunti sul posto. I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.