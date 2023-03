Grave incidente nel salernitano: una giovane perde la vita

Una tragedia si è consumata stamane lungo la strada statale che collega Olevano sul Tusciano a Battipaglia. Erano le 5:30 quando una Toyota Yaris guidata da una 35enne è finita per cause da accertare contro un’altra vettura che procedeva nel senso opposto. L’impatto è stato così violento che la conducente è stata sbalzata fuori dall’auto, finendo accanto ad un albero lungo la carreggiata. Purtroppo, per la 35enne, il decesso è avvenuto sul colpo.

Ferito un uomo di 42 anni

Nello stesso incidente è rimasto ferito un uomo di 42 anni che si trovava a bordo dell’altra vettura coinvolta nell’incidente. Ha riportato una ferita alla mano destra che ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

L’intervento delle ambulanze

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze medicalizzate, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane conducente. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità competenti che stanno svolgendo le indagini per accertare le cause dell’accaduto.

Un tragico episodio che fa riflettere sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con prudenza, soprattutto in situazioni di traffico intenso o di scarsa visibilità. La strada è un luogo pericoloso e occorre sempre prestare la massima attenzione per evitare incidenti che possono avere conseguenze drammatiche.