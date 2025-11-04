Scontro tra auto a Vallo della Lucania, ferito un ottantaduenne

Ad avere la peggio è stato un anziano del posto che viaggiava su una Fiat Panda

A cura di Redazione Infocilento

Un incidente stradale si è verificato questa sera in via Angelo Rubino a Vallo della Lucania, coinvolgendo due veicoli. Le dinamiche esatte che hanno portato allo scontro sono attualmente al vaglio delle autorità.

La dinamica dell’incidente

L’episodio ha visto coinvolte una Fiat Panda, condotta da un uomo di ottantadue anni, e un’altra vettura a bordo della quale si trovavano due donne.

L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Ad avere la peggio nello scontro è stato l’anziano conducente della Fiat Panda.

I soccorsi sul posto

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, l’uomo era già stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Le sue condizioni, pur avendo richiesto assistenza medica, sono state giudicate dai primi accertamenti come apparentemente non gravi.

I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza le due automobili coinvolte per prevenire ulteriori rischi e hanno collaborato attivamente con le forze di polizia presenti sul luogo per eseguire i rilievi necessari a ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente.

