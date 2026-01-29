Sbaglia strada seguendo il navigatore: tir resta incastrato in una stradina a Monte San Giacomo

Un autoarticolato è rimasto incastrato lungo una strada di Monte San Giacomo dopo che il camionista, proveniente dalla Polonia, è stato tratto in inganno dalle indicazioni del navigatore. Il dispositivo gli avrebbe suggerito di imboccare una via non adatta al transito di mezzi pesanti, causando un blocco totale della circolazione.

Traffico paralizzato

Il conducente ha tentato di raggiungere borgo del Vallo di Diano percorrendo via Pietro Nenni, una strada ripida e particolarmente stretta, inadatta alle dimensioni dell’autoarticolato. Nel tentativo di avanzare, il mezzo è rimasto incastrato, impedendo il passaggio di qualsiasi veicolo e creando notevoli disagi alla viabilità locale.

L’intervento dei Vigili del fuoco e Polizia Municipale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il traffico durante le operazioni di recupero.

Un episodio che riaccende il tema dell’affidabilità dei navigatori

L’incidente riporta al centro dell’attenzione il problema dell’affidabilità dei sistemi di navigazione, soprattutto per i mezzi pesanti che necessitano di percorsi adeguati e sicuri. Episodi come questo, sempre più frequenti, evidenziano la necessità di aggiornamenti costanti delle mappe e di una maggiore attenzione da parte degli autisti.