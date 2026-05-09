Cronaca

Sassano, morte di Pasquale Morello: disposta l’autopsia

Incidente mortale tra Silla di Sassano e Sala Consilina: perde la vita Pasquale Morello, 31 anni. La Procura di Lagonegro dispone l'autopsia. Comunità in lutto.

Erminio Cioffi

Sarà l’autopsia, disposta dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lagonegro, a fare luce sulle cause della morte di Pasquale Morello, il 31enne di Sala Consilina deceduto in un tragico incidente stradale.

Il sinistro si è verificato giovedì sera lungo la strada provinciale che collega Silla di Sassano a Sala Consilina, nei pressi del Ponte Cappuccini. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. Durante la caduta, la moto avrebbe anche impattato contro un’auto in transito.

Inutili i soccorsi: le indagini dei Carabinieri

Immediato, ma purtroppo vano, l’intervento dei sanitari del 118: le condizioni del 31enne sono apparse subito gravissime e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I rilievi tecnici serviranno a chiarire i punti d’ombra di una dinamica che ha strappato una giovane vita alla sua terra.

Sala Consilina in lutto: annullati i festeggiamenti per San Michele

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Oggi, a Sala Consilina, nel giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo, in segno di lutto sono stati annullati i fuochi d’artificio e l’accompagnamento musicale della processione della statua.

Un dolore che avvolge l’intero paese, unito nel silenzio e nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

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