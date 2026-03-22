Sassano: bocconi avvelenati uccidono tre cani ed un gatto

A Sassano negli ultimi giorni si è registrata una vera e propria strage di animali domestici nella frazione di Silla, in via Mezzana.

Il bilancio è pesante: tre cani e un gatto hanno perso la vita dopo aver ingerito una sostanza tossica, mentre un altro cane si trova in condizioni critiche ed è stato affidato alle cure di un veterinario.

La scoperta e la denuncia

A fare la drammatica scoperta è stata la proprietaria di uno degli animali.

Gli animali avrebbero ingerito bocconi avvelenati lasciati deliberatamente in zona. Un’ipotesi che, se confermata, renderebbe l’accaduto ancora più inquietante, configurando un gesto crudele e pericoloso anche per la sicurezza pubblica.

Il ritrovamento del gatto, avvenuto nella giornata successiva sempre nella stessa area, ha rafforzato i sospetti di una presenza diffusa di esche letali. Nei giorni precedenti, invece, erano già stati rinvenuti i cani senza vita, tutti nella medesima zona.

La rabbia dei residenti

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i residenti, preoccupati non solo per la sorte degli animali, ma anche per i rischi che simili azioni possono rappresentare per bambini e altri animali domestici.

La vicenda riaccende i riflettori su un fenomeno purtroppo non isolato e invita alla massima attenzione: chiunque noti movimenti sospetti o ritrovamenti anomali è invitato a segnalarli immediatamente alle autorità competenti.