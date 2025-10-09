Sapri: sospesa la chiusura del Punto Nascita, la soddisfazione del PSI

Il PSI rivolge un grande plauso al Comitato di Lotta, ai Sindaci del territorio che hanno avuto il coraggio e la determinazione di unirsi nella difesa del presidio sanitario

A cura di Comunicato Stampa
Ospedale di Sapri

Il Partito Socialista Italiano – Sezione Sapri – Golfo di Policastro esprime viva soddisfazione per il risultato, seppur temporaneo, ottenuto con il Decreto Monocratico del TAR di Napoli, che ha disposto la sospensione del provvedimento di chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha inoltre fissato per il 5 novembre prossimo l’udienza camerale, nella quale si discuterà nel merito il ricorso presentato.

Un risultato raggiunto in sinergia

Il PSI rivolge un grande plauso al Comitato di Lotta, ai Sindaci del territorio che hanno avuto il coraggio e la determinazione di unirsi nella difesa del presidio sanitario, e ai legali che con competenza e professionalità hanno sostenuto le ragioni dell’intera comunità del Golfo di Policastro.

Il Partito Socialista Italiano Sapri – Golfo di Policastro ha sempre sostenuto la validità dell’iniziativa di impugnare dinanzi al TAR Campania la delibera regionale che dispone la chiusura del Punto Nascita, come già rappresentato pubblicamente nel corso dell’assemblea del 16 settembre scorso tenutasi nell’aula consiliare di Sapri, insieme al Comitato di Lotta e ai Sindaci presenti. In quella sede, il PSI aveva inoltre ritenuto opportuna la proposta di uno sciopero generale dell’intero Golfo di Policastro, da organizzarsi a seguito di una convocazione formale di tutti i Sindaci del Distretto n. 71, quale segnale forte e unitario a difesa del diritto alla salute e della dignità del territorio.

Il Partito Socialista ribadisce il proprio impegno costante a tutela dell’Ospedale dell’Immacolata e invita tutte le istituzioni, le forze politiche e i cittadini a mantenere alta l’attenzione su una battaglia che riguarda il futuro della sanità pubblica nell’intero comprensorio.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa