Sapri, sequestrato pesce spada sotto misura: maxi multa per pesca illegale

Guardia Costiera di Sapri stronca il traffico di pesce spada sottomisura. Il prodotto ittico donato alla Caritas

Guardia Costiera

Nelle scorse giornate gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo sulla filiera della pesca coordinate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, hanno effettuato un sequestro di pesce spada sotto misura.

Le attività

Gli uomini della Guardia Costiera di Sapri, diretti dal Luogotenente Mario Cafarelli, hanno eseguito un’attenta attività di osservazione e sorveglianza durante le operazioni disbarco poste in essere dai pescatori locali nel sorgitore di Sapri.

Tali attività hanno permesso di individuare la condotta illecita posta in essere da alcuni pescatori professionali del posto, andando così a scongiurare la successiva immissione in commercio del prodotto ittico sotto misura.

La fattispecie rilevata è stata sanzionata con un processo verbale amministrativo di Euro 5.000, con annessa decurtazione di punti dalla Licenza da Pesca.

La donazione alla Caritas

Il prodotto ittico sottoposto a sequestro, risultato idoneo al consumo umano a seguito di verifiche effettuate dai Dirigenti Medici Veterinari dell’ASL Salerno distretto Sanitario Sapri – Sala Consilina, è stato devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana di Teggiano – Policastro.

Permane alta l’attenzione alla tutela della filiera ittica da parte del Circondario Marittimo di Palinuro mediante un’attenta attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio di giurisdizione.

