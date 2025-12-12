Sapri: l’albero dinanzi il “Buon Pastore” può causare danni. Le parole del sindaco Antonio Gentile

L’edificio del Buon Pastore e l’albero secolare che è presente dinanzi l’importante palazzo sono al centro dell’attenzione dei cittadini sapresi e dell’amministrazione comunale.

Le preoccupazioni

A destare molta preoccupazione sono le radici dell’albero che ormai si sarebbero estese anche sotto la struttura.

Motivo per il quale è stato necessario chiedere l’intervento di esperti per stabilire il da farsi per non mettere a rischio la stabilità dell’edificio ma anche per tentare di salvare l’arbusto.

Le dichiarazioni

Una problematica sulla quale sta operando l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Gentile. “Sicuramente è una problematica molto rilevante – ha affermato il Sindaco Gentile – L’albero, che ha oltre cento anni, quindi molto importante come alberatura, è proprio di fianco all’edificio del Buon Pastore e buona parte dell’impianto radicale sta mettendo a rischio la struttura. Ho chiesto degli approfondimenti all’ufficio competente per valutare le attività da dovere svolgere. Ovviamente è un albero che considero anche di pregio, quindi è necessario mettere in campo tutti gli adempimenti possibili per cercare di salvare sia l’albero ma anche l’edificio. Attendiamo i dovuti pareri per poi prendere le importanti decisioni. Siamo in attesa di avere una relazione dettagliata, sia per l’edificio che per la pianta, per poi adottare le dovute azioni. Ho letto che in questi giorni c’è un attenzione particolare sulla pianta e sulla struttura. Cerchiamo di intervenire nel migliore dei modi, fermo restando che c’è da tutelare un edificio storico, di rilevante importanza per la nostra città, ma cercheremo di tutelare anche l’albero”.