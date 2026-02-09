Sapri, inaugurati i cassonetti intelligenti: presente Michele Buonomo di Legambiente

È partito questa mattina nella città di Sapri il sistema di raccolta dei rifiuti affidato anche all’utilizzo dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”. Un ulteriore passo in avanti per la tutela del territorio e dell’ambiente.

Le dichiarazioni

“Sicuramente oggi aggiungiamo un tassello ulteriore per l’ottimizzazione della raccolta di materiali nella città di Sapri – ha affermato Michele Buonomo, rappresentante del direttivo nazionale di Legambiente – In questa area si fa già un buon lavoro in tal senso ma ci sono buoni margini di miglioramento. I cosiddetti “cassonetti intelligenti” sono un aiuto ulteriore ma sono la volontà, l’intelligenza e la determinazione dei cittadini a migliorare non solo il sistema di raccolta differenziata, che rappresenta una ricchezza per i territori, ma in generale la qualità dei servizi e della vita”.

Un progetto voluto e portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Gentile. ” Da oggi sono attivi i cassonetti intelligenti nella città di Sapri. Ricordiamo che si tratta di un servizio in aggiunta all’attuale servizio di raccolta differenziata – ha poi affermato il primo cittadino Gentile – I cassonetti intelligenti si attivano con la tessera del codice fiscale, appartenente all’intestatario dell’utenza domestica, e servono per rendere ancora più efficiente la raccolta differenziata.

“Siamo consapevoli che con questo sistema, videosorvegliato, si potrà conferire senza grossi disagi per le utenze e in modo corretto. Tutto questo per cercare di migliorare sempre di più un settore che è fondamentale per garantire sostenibilità ambientale. Ma anche per andare a premiare tutto coloro che conferiscono in maniera corretta i rifiuti attraverso una tariffazione puntuale”, ha aggiunto Gentile.