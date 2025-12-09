Sapri: all’ospedale Immacolata i festeggiamenti in onore della Vergine Madre

Due i momenti più importanti della giornata, lo scioglimento dei nodi e la benedizione delle sedie a rotelle

A cura di Maria Emilia Cobucci

È stata la cappella dell’ospedale “Immacolata” di Sapri ad ospitare i solenni festeggiamenti in onore della Vergine Maria, alla quale la struttura ospedaliera è intitolata.

La giornata

Una santa messa, officiata dal Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignore Antonio De Luca, ha dato inizio ad un momento di preghiera e di raccoglimento che è continuato poi con altre due importanti iniziative: lo scioglimento dei nodi e la benedizione di tre sedie a rotelle donate dall’associazione “Carmine e Francesco Speranza” e dalla farmacia Bianco, alla struttura ospedaliera dell’Immacolata.

Le parole del Vescovo, Antonio De Luca

“L’ospedale come luogo di una rete di grande solidarietà ci convoca tutti in una sensibilità e in un impegno affinché l’espressione della cura possa caratterizzare i rapporti umani, soprattutto verso le persone più fragili e più deboli provate dalla malattia – ha affermato il Vescovo Antonio De Luca – Essere qui nella festa dell’Immacolata significa anche impegnarsi affinché la madre di Dio illumini i percorsi, i sentieri e i destini dei popoli ma anche delle nostre famiglie e delle nostre comunità”.

Ad arricchire l’intesa giornata è stato poi il gesto simbolico dello scioglimento dei nodi e delle richieste di grazia che i fedeli, negli anni, hanno posto ai piedi dell’Altare o all’ingresso della cappella. “Un momento di profondo ringraziamento ma anche di affidamento alla Signore, per intercessione della Madonna, per tutto ciò che i fedeli portano nel cuore”, ha poi aggiunto il cappellano Don Pasquale Pellegrino.

La benedizione delle sedie a rotelle

A concludere l’intera giornata è stata poi la benedizione, ad opera del Vescovo De Luca, delle sedie a rotelle donate dall’associazione onlus “Carmine e Francesco Speranza” e dalla farmacia Bianco al nosocomio dell’Immacolata.

“Un gesto importante per l’ospedale che in questo modo è attrezzato con altre tre sedie a rotelle. Un gesto di solidarietà che arricchisce tutti i nostri animi” ha infine chiosato il vicepresidente dell’associazione Alfonso Speranza.

