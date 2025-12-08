Sapri, all’ospedale Immacolata l’albero della vita: manine e piedini dei neonati per il Natale

Un albero che è più di un albero, il suo significato è intenso e rilevante, è un albero di tutti, di tutte le mamme e di tutti i bambini

A cura di Maria Emilia Cobucci

Come da tradizione, nel giorno della festività dell’Immacolata si accendono le luci del Natale. Tra i simboli di questa solenne festività, oltre al Presepe, è sempre presente anche l’albero di Natale. Un simbolo che da anni ormai illumina anche il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘Immacolata” di Sapri.

Un albero di vita che guarda al futuro

A renderlo particolarmente speciale, quest’anno, sono le rappresentazioni delle manine e dei piedini dei bambini nati presso la struttura ospedaliera del Golfo di Policastro.

Un lavoro realizzato da tutte le mamme del territorio che, con il loro prezioso contributo, hanno voluto arricchire l’importante reparto, punto di riferimento per tutto il comprensorio del Basso Cilento.

L’iniziativa

Un’idea partita da una delle partorienti del nosocomio dell’Immacolata, Emy Cobucci, e che ha visto coinvolte a pieno titolo, oltre le tantissime mamme, il personale medico e infermieristico del reparto di Ostetricia e Ginecologia e il cappellano dell’ospedale Don Pasquale Pellegrino.

Il commento

“Questo albero è più di un albero, il suo significato è intenso e rilevante, è un albero di tutti, un albero di tutte le mamme, di tutti i bambini, di tutto il personale del reparto, un albero che rappresenta una rinascita, una vittoria e soprattutto l’importanza di un reparto che volevano togliere a tutti – ha affermato Emy Cobucci.

Grazie a tutte le mamme e tutti i bambini che hanno partecipato, dimostrando che il reparto è stato, è e sarà importante sempre, grazie a Maria Tramontano, Enza Dieli e il nostro primario di fiducia, Dottor Torsiello, per avermi dato l’opportunità di collaborare in questo progetto di vita importante.

Un grazie anche alle mie ragazze Federica Manco Martina Ciotola e Noemi Maio, per avermi affiancato in ogni passo, grazie al nostro Don Pasquale Pellegrino per il grande aiuto attivo dato per realizzare questo albero per noi meraviglioso”.

Un Natale nel segno della speranza

Un ringraziamento accompagnato anche da un augurio per il reparto e per l’intero ospedale. “Buon Natale a tutti, che sia un anno pieno di nascite per il nostro reparto bellissimo e che sia di buon auspicio per la decisione finale” ha infine affermato Emy Cobucci.

