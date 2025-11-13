Sapori e Tradizioni del Cilento: a Giungano il gusto dell’autenticità

Sabato 15 novembre 2025, il borgo di Giungano si prepara ad accogliere una mattinata dedicata alle tradizioni rurali e ai prodotti tipici del territorio, con un evento che invita a riscoprire la terra, i suoi gesti e la sua gente.

L’iniziativa, intitolata “Percorso sui Prodotti Tipici e sulle Tradizioni Contadine”, rientra nel progetto P.A.C.E. – Paestum Alto Cilento Experience. Dalla Baia di Trentova-Tresino ai Borghi, sostenuto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Regione Campania.

Un percorso esperienziale che unisce cultura, identità e convivialità, offrendo ai partecipanti un’immersione autentica nella vita dei borghi dell’Alto Cilento.

L’itinerario e i luoghi storici

L’itinerario prenderà il via alle ore 10:30 con i saluti istituzionali del Sindaco Cav. Giuseppe Orlotti. Seguirà una passeggiata tra i vicoli in pietra e i portali scolpiti del centro storico, alla scoperta dei palazzi signorili e dei luoghi simbolo di Giungano, tra cui:

Il Convento Benedettino del XII secolo .

. La Chiesa di Santa Maria dell’Assunta, custode di preziose testimonianze artistiche e devozionali.

Danza e laboratorio del gusto

La mattinata proseguirà con il rito della Tarantella Cilentana, una danza popolare dal forte valore simbolico che, con i suoi ritmi e movimenti, continua a trasmettere la forza e la vitalità delle comunità rurali.

Gran finale all’insegna dei sapori autentici, con il laboratorio sulla preparazione della Pizza Cilentana guidato dal maestro pizzaiolo Pietro Manganelli e dall’Associazione Cilentum Pizza, accompagnato da degustazioni di prodotti locali presso il Cilentum Pizza Experience.

La voce del Sindaco

«Con questo evento – dichiara il Sindaco di Giungano, Cav. Giuseppe Orlotti – vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza che unisce cultura, gusto e tradizione, valorizzando ciò che di più autentico il nostro territorio sa offrire. La nostra comunità crede nella forza delle radici e nella capacità di costruire futuro attraverso la memoria. Giungano custodisce la bellezza dei suoi luoghi e l’anima contadina della sua gente, e il progetto P.A.C.E. rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra Comuni per promuovere il Cilento come destinazione viva tutto l’anno.»

Il progetto P.A.C.E. e gli appuntamenti futuri

L’evento si inserisce inoltre nel palinsesto artistico ideato e diretto da Lillo De Marco, che nelle settimane successive porterà a Giungano due appuntamenti natalizi di grande suggestione: “Vita di una Stella” e “Talenti e Creatività”.

Il progetto P.A.C.E. 2025 riunisce in una rete stabile otto Comuni dell’Alto Cilento:

Agropoli

Castellabate

Laureana Cilento

Giungano

Ogliastro Cilento

Perdifumo

Prignano Cilento

Torchiara

Una rete di borghi che condividono l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e ambientale del Cilento, rendendolo una destinazione esperienziale viva e sostenibile tutto l’anno. È un’occasione per riscoprire l’anima autentica del Cilento attraverso sapori, suoni e storie che continuano a vivere nei borghi.