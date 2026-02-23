Sant’Arsenio si mobilita per la vita: domenica 1 marzo torna la giornata della donazione sangue

La solidarietà torna protagonista nel Vallo di Diano. Domenica 1 marzo 2026, il Comune di Sant’Arsenio ospiterà una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, un appuntamento essenziale per sostenere le scorte ematiche territoriali e promuovere la cultura del dono come gesto di civiltà e amore verso il prossimo.

L’iniziativa dell’AVIS Comunale di Salerno

L’evento è organizzato dall’AVIS Comunale di Salerno, che sarà presente con la propria autoemoteca posizionata nello spazio antistante la sede del Comune. Gli operatori accoglieranno i donatori dalle ore 8.00 alle ore 10.30, garantendo un servizio professionale e sicuro per tutti coloro che decideranno di contribuire a questa nobile causa. Donare il sangue è un atto semplice ma dal valore inestimabile, capace di fare la differenza per chi affronta quotidiane battaglie per la salute.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter procedere alla donazione, i cittadini interessati dovranno esibire un documento di identità valido e il codice fiscale. Per garantire una gestione ottimale dei flussi e ridurre i tempi di attesa, è richiesta la prenotazione obbligatoria per la propria fascia oraria.

Gli interessati possono telefonare ai numeri 089233600 oppure 0892754595 nei seguenti orari:

Mercoledì e giovedì: ore 9.30-12.30 e 17.00-19.00

Venerdì: ore 9.00-10.30

Screening gratuito e omaggi per i donatori

Oltre al valore etico del gesto, la giornata rappresenta un’importante occasione di prevenzione. Gli esami clinici effettuati durante la donazione saranno inviati direttamente via email ai partecipanti. Su richiesta, sarà inoltre possibile includere ulteriori accertamenti specifici come PSA, TSH, colesterolo HDL e ferritina. Al termine del prelievo, l’AVIS di Salerno premierà la generosità dei presenti offrendo un piccolo omaggio.

Il Presidente dell’AVIS Comunale di Salerno, il dott. L. Amoroso, ha voluto esprimere la propria gratitudine verso la comunità, sottolineando l’importanza della collaborazione collettiva: “Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno con il loro aiuto ad una buona riuscita della giornata”.