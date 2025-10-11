Sant’Angelo a Fasanella, il sindaco Tierno: “Tanti eventi anche per la bassa stagione”

Il periodo dell’alta stagione si chiude con un bilancio positivo anche per il comune di Sant’Angelo a Fasanella, nel cuore delle Aree Interne del Cilento, a confermarlo il sindaco Bruno Tierno. Per Tierno, che ha il primato di essere il sindaco più giovane della provincia di Salerno, quella appena trascorsa, è stata la prima estate da primo cittadino.

Bilancio positivo, si guarda al futuro

Tierno, ai microfoni di InfoCilento, ha annunciato che l’amministrazione comunale è già al lavoro per garantire ai cittadini, ai turisti e ai visitatori una stagione autunnale e invernale ancora ricca di eventi ed è pronto il programma, reso noto solo poche ore fa, del Fasanella Fest che si terrà il 31 ottobre. “In pochi mesi siamo riusciti a coordinare tutte le Associazioni che hanno potuto lavorare al meglio per creare dei calendari ricchi di eventi, con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo vissuto e programmato l’estate a Sant’Angelo a Fasanella, stiamo organizzando gli eventi autunnali e invernali e stiamo già guardando alla primavera 2026” ha fatto sapere il sindaco svelando le diverse novità previste per gli eventi futuri.