Sant’Angelo a Fasanella, dopo il crollo del solaio della scuola, le lezioni riprendono a Corleto

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo a Fasanella, guidata dal sindaco Bruno Tierno, ha reso noto alla cittadinanza che da oggi, mercoledì 11 febbraio, le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado riprenderanno presso l’istituto scolastico del Comune di Corleto Monforte.

Lo stop alle lezioni

L’Amministrazione, dopo il crollo del solaio del plesso scolastico “Padre Francesco D’Urso”, avvenuto, qualche giorno fa, in maniera imprevedibile, aveva messo a disposizione i locali del piano terra della Casa comunale, agibili e pronti all’uso già a partire da sabato 7 febbraio, a seguito di un tempestivo intervento coordinato dal Vicesindaco Santino Ruberto.

La Dirigente scolastica, dopo un sopralluogo, ha ritenuto disporre un trasferimento temporaneo delle attività didattiche presso i locali scolastici del Comune di Corleto Monforte.

Le rassicurazioni

“La misura organizzativa è del tutto temporanea e sarà revocata ad avvenuta individuazione di spazi idonei, come precisato dalla Dirigente scolastica Dorotea Odato, a margine della sua comunicazione ufficiale.

Siamo impegnati nella chiusura del cantiere dell’ex asilo e nella programmazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’immobile “Padre Francesco D’Urso”, con l’obiettivo di consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro della scuola media nel Comune di Sant’Angelo a Fasanella” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.