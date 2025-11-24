Sant’Angelo a Fasanella, cadono massi a causa del maltempo: chiuso Santuario di San Michele

I lavori di messa in sicurezza del costone roccioso saranno avviati al più presto, così da poter riaprire la strada e consentire nuovamente l’accesso alla Grotta nel minor tempo possibile

A cura di Alessandra Pazzanese

A Sant’Angelo a Fasanella, a seguito della caduta di rocce causata dalle fortissime piogge dei giorni scorsi, è stata disposta, attraverso apposita ordinanza, la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada che conduce al Santuario di San Michele Arcangelo.

L’annuncio

Lo hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco, Bruno Tierno. “La sicurezza dei cittadini e dei visitatori è priorità. I lavori di messa in sicurezza del costone roccioso saranno avviati al più presto, così da poter riaprire la strada e consentire nuovamente l’accesso alla Grotta nel minor tempo possibile” hanno informato dall’ente tranquillizzando quanti erano in procinto di organizzare visite presso il sito e comunicando che saranno forniti tempestivamente tutti i dettagli riguardo alla situazione.

La Grotta patrimonio UNESCO

La Grotta di San Michele Arcangelo è meta di tanti turisti e visitatori e offre tante suggestioni, racconta storie del passato ed è tra i siti che hanno contribuito a rendere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO.

Leggi anche:

Paura tra Bellosguardo e Corleto Monforte: scontro tra automedica e pullman di studenti

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli

“Natale delle Meraviglie”: Agropoli si accende di luci, musica e tradizioni

La Città si prepara a vivere un Natale condiviso e ricco di…

Vigili del Fuoco

Paura ad Acquavella: esplosione di una presa elettrica provoca principio d’incendio

L’esplosione di una presa di corrente elettrica, che alimentava la lavatrice, ha…

Pallone campo da calcio

Sport: terza categoria, il punto sul girone D

Dopo 4 giornate guida la classifica la formazione del Castelnuovo Cilento con…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79