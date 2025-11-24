Sant’Angelo a Fasanella, cadono massi a causa del maltempo: chiuso Santuario di San Michele

A Sant’Angelo a Fasanella, a seguito della caduta di rocce causata dalle fortissime piogge dei giorni scorsi, è stata disposta, attraverso apposita ordinanza, la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada che conduce al Santuario di San Michele Arcangelo.

L’annuncio

Lo hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco, Bruno Tierno. “La sicurezza dei cittadini e dei visitatori è priorità. I lavori di messa in sicurezza del costone roccioso saranno avviati al più presto, così da poter riaprire la strada e consentire nuovamente l’accesso alla Grotta nel minor tempo possibile” hanno informato dall’ente tranquillizzando quanti erano in procinto di organizzare visite presso il sito e comunicando che saranno forniti tempestivamente tutti i dettagli riguardo alla situazione.

La Grotta patrimonio UNESCO

La Grotta di San Michele Arcangelo è meta di tanti turisti e visitatori e offre tante suggestioni, racconta storie del passato ed è tra i siti che hanno contribuito a rendere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO.