Sant’Angelo a Fasanella, al via i lavori per la messa in sicurezza

Avviati gli interventi per la messa in sicurezza del costone roccioso. A Novembre si segnalarono crolli di massi e detriti

Ernesto Rocco
Rocciatori Sant'Angelo a Fasanella

Hanno preso il via a Sant’Angelo a Fasanella i lavori per la messa in sicurezza della grotta di San Michele, chiusa lo scorso novembre in seguito ad una caduta massi.

Gli interventi in programma

I rocciatori sono impegnati nella messa in sicurezza del sito. L’obiettivo è di riaprire la strada e il santuario nel più breve tempo possibile assicurando la massima sicurezza ai visitatori.

Un intervento che è stato programmato e realizzato in tempi rapidi. All’indomani del primo fenomeno franoso, infatti, sono state avviate le procedure di somma urgenza, di concerto con Genio Civile e Protezione Civile. Individuate e mappate le zone ad alta rischio, è stato possibile programmare gli interventi.

L’importanza della Grotta di San Michele

La Grotta di San Michele Arcangelo è meta di tanti turisti e visitatori e offre tante suggestioni, racconta storie del passato ed è tra i siti che hanno contribuito a rendere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO.

