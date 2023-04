Sanità: «De Luca non paga straordinari agli infermieri, interrogazione a Schillaci»

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per sapere se è a conoscenza di possibili inadempienze da parte della Regione Campania in merito al mancato pagamento degli straordinari, svolti durante la pandemia per la somministrazione dei vaccini, dagli infermieri campani”. Lo annuncia, in una nota, Imma Vietri, deputata e capogruppo di FdI alla Commissione Sanità della Camera.

L’interrogazione della parlamentare di FdI

La decisione di informare il Ministro arriva a seguito dell’esposto presentato dal sindacato Nursind alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, su “presunte irregolarità amministrativo-contabili, sospetto danno erariale ed economico nei confronti del personale infermieristico dipendente delle Aziende sanitarie regionali”.

La nota della parlamentare

La parlamentare di Fratelli d’Italia spiega: “Durante l’emergenza pandemica, nel 2021, il Governo in carica inviò alla Regione Campania 9 milioni e 300 mila euro per finanziare le prestazioni aggiuntive a medici, infermieri e assistenti sanitari per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Ad aggi, però, l’amministrazione regionale non avrebbe ancora erogato queste somme alle Aziende sanitarie regionali, le quali – secondo il Nursind – sarebbero state costrette a retribuire le attività di somministrazione dei vaccini al personale infermieristico attraverso l’istituto del compenso orario in regime straordinario, gravando di conseguenza sui loro fondi contrattuali”.

Per Vietri – che esprime “vicinanza e supporto alle iniziative degli infermieri campani” – “è intollerabile che, a distanza di due anni, tale categoria sia ancora in attesa di percepire l’erogazione dei fondi per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive. Che fine hanno fatto questi soldi? – si domanda – De Luca deve rispondere nel merito. Chiederò al Ministro Schillaci se è a conoscenza di questa situazione e di accertare se – e in che modo – siano stati utilizzati i 9 milioni e 300 mila euro dalla Regione Campania” conclude Vietri.