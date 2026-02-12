San Rufo: “differenziare correttamente per tutelare ambiente e conti pubblici”: l’appello del sindaco ai cittadini

Un richiamo chiaro al senso civico e alla responsabilità collettiva arriva dal comune di San Rufo. Con una nota ufficiale rivolta ai cittadini, il sindaco Michele Marmo invita la comunità a prestare la massima attenzione al corretto conferimento dei rifiuti, sottolineando l’importanza della raccolta differenziata sia per la tutela dell’ambiente sia per le ricadute economiche sui conti dell’ente.

Il documento

Nel documento si evidenzia come differenziare in modo accurato sia fondamentale per evitare sanzioni a carico del Comune, che finirebbero inevitabilmente per gravare sulla collettività. Un mancato raggiungimento delle soglie minime di raccolta differenziata, infatti, potrebbe comportare aumenti della Tari. Da qui l’invito a ridurre il volume degli scarti prodotti e ad adottare una buona abitudine quotidiana: conferire ogni rifiuto nel contenitore corretto.

L’appello del sindaco

Il primo cittadino lancia anche un forte appello contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, ricordando che è attivo il servizio di raccolta porta a porta secondo il calendario stabilito. Per contrastare il fenomeno, alcune aree del territorio saranno videosorvegliate e saranno intensificati i controlli da parte degli organi di vigilanza, con relative sanzioni per i trasgressori.