San Mauro la Bruca investe nel futuro: approvato il progetto per il parco giochi a Madonna delle Grazie

Il Comune di San Mauro la Bruca ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parco giochi situato in località Madonna delle Grazie. L’opera, che sorgerà su un’area precedentemente acquisita dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, rappresenta un investimento complessivo di 83.436,45 euro, finanziato attraverso i residui del bilancio 2024.

Una visione tra svago e natura

Il progetto, curato dal Responsabile Unico del Procedimento, l’architetto Domenico Basile, non si limita a una semplice area ludica, ma punta a integrare il benessere sociale con il prestigio del contesto paesaggistico locale. Come sottolineato nella relazione tecnica approvata, l’iniziativa mira a coinvolgere sia i residenti che i visitatori, offrendo un punto di incontro immerso nel verde.

“Obiettivo del presente progetto è la realizzazione di un parco giochi a servizio dei cittadini più piccoli che intendono svagarsi ed allo stesso contempo ai cittadini più grandi che intendono avere un’area relax. La presente proposta progettuale concorre alla realizzazione degli obiettivi prefissati dall’azione dell’amministrazione che a seguito dell’atto di compravendita eseguito in data 15 aprile 2025 […] acquisiva l’area d’interesse per la realizzazione di una area localizzata che possa offrire attimi di relax e spensieratezza per le persone desiderosi di vivere a pieno quell’intreccio tra uomo e natura che è nella ricchezza del paesaggio, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.”

Dettagli tecnici e interventi previsti

L’intervento prevede una riqualificazione integrale del sito per garantire accessibilità e funzionalità. Tra le opere principali figurano la sistemazione delle aree a verde, con la potatura delle essenze esistenti e la piantumazione di nuovi alberi, e la realizzazione di un marciapiede perimetrale per rendere l’intera area fruibile a tutti.

Il piano economico dettagliato include l’installazione di giochi per bambini con relativo sottofondo antitrauma, la posa di arredi urbani come panchine, tavoli e barbecue, e la costruzione di un parcheggio dedicato. Sono inoltre previsti interventi infrastrutturali fondamentali, quali la realizzazione degli impianti idrico, fognario ed elettrico, oltre all’installazione di bagni pubblici.