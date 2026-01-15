San Gregorio: inaugurato il campo sportivo “Pierino Lordi”. Struttura completamente rinnovata

Il campo sportivo Pierino Lordi è stato restituito alla comunità sportiva di San Gregorio Magno, dopo un importante lavoro di riqualificazione, finanziato con il fondo Sport e Periferie.
La cerimonia
Oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione che ha visto la numerosa partecipazione, non solo degli sportivi ed addetti ai lavori, ma anche delle cittadinanza. Una struttura completamente rinnovata, sicura, fruibile ed efficiente.
Gli interventi
All’evento inaugurale hanno preso parte oltre al Sindaco Nicola Padula, all’Amministrazione Comunale, al parroco di San Gregorio Magno Don Alfonso Basile, anche il dr. Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Vicepresidente Giuseppe Alfano.
Hanno partecipato, inoltre, la Protezione Civile di San Gregorio Magno, La Croce Rossa del Comune di Serre, la Polizia Municipale e i Carabinieri di San Gregorio Magno.
Dopo il taglio del nastro si sono tenute due amichevoli tra la squadra senior dell’Atletico San Gregorio e l’ASD Calcio Gregoriana, seguiti dai più piccoli Atletico San Gregorio – Leoncini Gregoriani.