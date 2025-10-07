Salerno, verso Luci d’Artista 2025, Santoro attacca: “Vecchie e brutte per costare milioni”

Ad attaccarle è stato il consigliere comunale Dante Santoro, che ha puntato il dito contro le luminarie montate in via Mobilio, definendole “brutte e vecchie”

A cura di Federica Inverso

Non sono state ancora completamente installate, ma le Luci d’Artista di Salerno — giunte quest’anno alla ventesima edizione — sono già al centro delle polemiche.

La polemica

Ad attaccarle è stato il consigliere comunale Dante Santoro, che ha puntato il dito contro le luminarie montate in via Mobilio, definendole “brutte e vecchie” e criticando la scelta dell’amministrazione comunale di spendere “milioni di euro per luci poco attraenti”. La replica non si è fatta attendere.

La replica

Il sindaco di Salerno, infatti, ha sottolineato che la nuova edizione della kermesse luminosa sarà “innovativa e bella”, con installazioni completamente nuove in alcuni punti strategici della città. Allo stesso tempo, ha spiegato che è stata avviata una riorganizzazione delle luminarie già in possesso del Comune, per evitare sprechi e valorizzare al meglio il materiale esistente.

