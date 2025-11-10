Salerno, tenta un furto in casa e fugge: arrestato dalla Polizia

Dagli accertamenti è emerso che era già destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna precedente

Polizia

L’8 novembre, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di C.P. per tentato furto aggravato in abitazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Salerno per un furto in corso in un’abitazione della città, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state immediatamente inviate sul posto e, giunte sul luogo segnalato, hanno bloccato l’indagato che si dava precipitosamente alla fuga.

Il provvedimento

Dalle verifiche è emerso che l’arrestato risultava anche destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per una precedente condanna.

