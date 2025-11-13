Salerno, tenta di strangolare la moglie in strada: arrestato cittadino straniero

L’11 novembre scorso la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino dello Sri Lanka, accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’intervento è scattato a seguito di una segnalazione di lite violenta in strada. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno si sono immediatamente recati nel centro storico, dove hanno fermato l’indagato.

La ricostruzione

Dalle prime verifiche è emerso che l’uomo aveva poco prima aggredito con estrema violenza la moglie, sua connazionale, colpendola con un martello e una stampella e tentando persino di strangolarla.

Le autorità giudiziarie dovranno ora valutare le accuse e le misure cautelari da applicare.