Salerno, tenta di strangolare la moglie in strada: arrestato cittadino straniero

Dalle prime verifiche è emerso che l’uomo aveva poco prima aggredito con estrema violenza la moglie, sua connazionale, colpendola con un martello e una stampella

A cura di Comunicato Stampa
Polizia

L’11 novembre scorso la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino dello Sri Lanka, accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’intervento è scattato a seguito di una segnalazione di lite violenta in strada. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno si sono immediatamente recati nel centro storico, dove hanno fermato l’indagato.

Leggi anche:

Agropoli: aggredisce la moglie con un bastone, arrestato

La ricostruzione

Dalle prime verifiche è emerso che l’uomo aveva poco prima aggredito con estrema violenza la moglie, sua connazionale, colpendola con un martello e una stampella e tentando persino di strangolarla.

Le autorità giudiziarie dovranno ora valutare le accuse e le misure cautelari da applicare.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 13 novembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Raffaele Pesce

Il Consiglio comunale esautorato sul demanio marittimo: l’accusa del consigliere Pesce

Scontro politico ad Agropoli: il consigliere Raffaele Pesce accusa la Giunta di…

Tentato furto a Battipaglia, arrestato un uomo

L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di introdursi in un’attività commerciale

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79