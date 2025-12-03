Salerno più accessibile: presentato il progetto “Ruote e passi per la Città”

È stato presentato questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Salerno, il progetto “Ruote e Passi per la Città – Tour Salerno Accessibile”, una nuova iniziativa dedicata all’inclusione urbana e culturale.

La finalità

L’obiettivo è formare persone con disabilità psichiche affinché diventino guide e accompagnatori di visitatori con disabilità motorie, creando così un incontro tra diverse forme di fragilità. Il progetto, promosso dal Laboratorio dei Pensieri Scomposti in collaborazione con il consigliere comunale Gianluca Memoli, è sostenuto dal Comune di Salerno – Assessorati alle Politiche Sociali e al Turismo – dall’Ente Provincia di Salerno, dall’Amalfi Coast Cruise Terminal e dalla UOSM di via Bastioni.

Ecco cosa prevede il percorso

Il percorso prevede più tappe tra luoghi storici, artistici e identitari della città, con soste inclusive e accessibili. Grazie alla formazione dedicata, i partecipanti della UOSM potranno accompagnare i visitatori, offrendo un’esperienza turistica basata sull’ascolto reciproco, sull’empatia e sulla valorizzazione delle competenze di ciascuno. Un’iniziativa che trasforma la fragilità in risorsa e che punta a rendere Salerno sempre più una città aperta, accogliente e accessibile a tutti.