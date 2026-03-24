Salerno in lutto: addio ad Antonio Brancaccio, illustre maestro del diritto amministrativo

Lutto nel mondo dell’avvocatura salernitana per la scomparsa di Antonio Brancaccio, figura di riferimento e tra i massimi esperti di diritto amministrativo del territorio. La notizia della sua dipartita lascia un vuoto profondo non solo tra i colleghi e i professionisti del settore forense, ma nell’intera comunità di Salerno, che ne ha sempre riconosciuto l’alto profilo umano e professionale.

Il cordoglio della famiglia e dei colleghi

La scomparsa dell’avvocato Brancaccio ha colpito duramente i suoi affetti più cari. Sono affranti per il dolore la moglie Maria Cristina Fatigati, la figlia Valentina con il genero Antonio Verde, la nipotina Federica, i cognati, i nipoti e i familiari tutti. In queste ore, numerosi messaggi di stima e vicinanza stanno giungendo alla famiglia, a testimonianza della carriera illustre e dell’impatto che il professionista ha avuto nel corso della sua lunga attività legale.

L’ultimo saluto e le esequie

Per consentire a colleghi, amici e conoscenti di rendere l’ultimo omaggio a un uomo che ha dedicato la vita alla giustizia e alla dottrina amministrativa, è stata allestita la camera ardente presso la Casa del Commiato San Leonardo del Cav. Antonio Guariglia, situata in via San Leonardo n. 108.

Il rito funebre per celebrare la memoria di Antonio Brancaccio si terrà domani, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 10:00. La funzione religiosa sarà officiata nella Chiesa di San Pietro in Camerellis, sita in Corso Garibaldi a Salerno. Sarà quello il momento del commiato collettivo a un protagonista autorevole del foro salernitano.