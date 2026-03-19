Salerno, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: espulso cittadino tunisino

Nella giornata del 18 marzo 2026 la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento nei confronti di un cittadino straniero, originario della Tunisia, già detenuto presso la locale Casa Circondariale per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il provvedimento

All’atto della scarcerazione, lo stesso è stato immediatamente preso in carico dagli operatori della Polizia di Stato e accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese, dove resterà a disposizione dell’Autorità competente per le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Il provvedimento trae origine da un’attività investigativa condotta in relazione allo sbarco di migranti avvenuto a Salerno il 14 settembre 2023. In tale circostanza, un’imbarcazione con a bordo numerosi cittadini stranieri, in condizioni precarie e priva dei necessari requisiti di sicurezza, giungeva sulle coste del territorio provinciale. Le successive indagini, sviluppate anche attraverso l’analisi delle testimonianze raccolte e degli elementi acquisiti nell’immediatezza dei fatti, consentivano di ricostruire le modalità dell’ingresso irregolare e di individuare i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del trasporto.

Favoreggiamento all’immigrazione clandestina

In particolare, venivano accertati condotte riconducibili al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistite nel coordinamento delle fasi di viaggio e nell’agevolazione dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, a fronte di un corrispettivo economico richiesto ai migranti trasportati.

La Questura prosegue senza soluzione di continuità l’azione di controllo e prevenzione, al fine di contrastare i traffici illeciti connessi all’immigrazione irregolare e garantire il rispetto della legalità e la sicurezza del territorio.